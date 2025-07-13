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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يطلق حملة الصيف للعام الثالث على التوالي

مصرف ابو ظبى
مصرف ابو ظبى
قسم الاقتصاد

أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن إطلاق حملة الصيف للعام الثالث على التوالي، تحت شعار "صيفك في حتة تانية"، وذلك في إطار حرص المصرف على التواصل مع عملائه بطرق مبتكرة، وتعزيز ولائهم، من خلال مزايا حصرية تمتد طوال شهري يوليو وأغسطس 2025م.

بوابة مخصصة لعملاء ADIB-Egypt في وادي النطرون

ضمن فعاليات الحملة، خصص المصرف بوابة  تحمل شعار "ADIB-Egypt" عند بوابات وادي النطرون، لتكون نقطة انطلاق لحزمة من المفاجآت الفورية حصريًا لعملائه، والتي تشمل توزيع هدايا مميزة أيام الخميس من الساعة 4 مساءً، والجمعة من الساعة 10 صباحًا، وتوزيع تذاكر العودة مجانًا أيام السبت من الساعة 12 ظهرًا.

مفاجآت الـHappy Hour… خصومات تصل إلى 100% على الفواتير

يوفر المصرف لعملائه خصومات تتراوح بين 25% إلى 100% من قيمة الفاتورة بحد أقصى 5,000 جنيه للمطاعم و3,000 جنيه للسوبر ماركت، في أيام الجمعة والسبت، خلال الـ Happy Hour في مجموعة مختارة من أبرز المطاعم والسوبر ماركت بالساحل الشمالي.


تشمل هذه الأماكن:
• مطاعم: بحر، طنط، قصر الكبابجي، وجميع مطاعم وكافيهات مول North Square بالعلمين. 
• سوبر ماركت: سبينز (قرية أمواج)، دريمز (لافيستا كاسكادا، تلال، ستيلا، هاسيندا ريد)، وسعودي (O Mall).
كاش باك على المشتريات داخل مصر حتى 20%
تتضمن حملة الصيف عروض "كاش باك" تنافسية لحاملي بطاقات ADIB المغطاة، حيث يحصل العملاء على:
• 20% كاش باك على الفنادق والسفر (أعلى معاملة خلال فترة العرض).
• 15% على السوبر ماركت (أعلى معاملة شهريًا) والمطاعم (أعلى معاملة أسبوعيًا).
• 5% على البنزين (أعلى معاملة أسبوعيًا).

بالإضافة إلى 2% كاش باك على جميع المشتريات داخل مصر بدون حد أقصى، علما بأن العروض لا تشمل المعاملات الدولية أو السحب النقدي أو المشتريات خارج الفئات المحددة.


يمكن لعملاء «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» الاشتراك في الحملة من خلال:
• الاتصال بمركز خدمة العملاء على 19951
• أو إرسال رسالة بكلمة "صيف" إلى 1450

عروض تمويل حصرية خلال موسم الصيف

إضافة إلى العروض الترويجية، يقدّم المصرف خلال فترة الحملة مزايا تمويلية متميزة، تشمل:
• تمويل شخصي بهدايا نقدية (Extra Cash) تصل إلى خصم 20% من إجمالي مبلغ المرابحة – بدون رسوم إدارية أو ضمان.
• تمويل وحدات سكنية حتى 2 مليون جنيه.
• تمويل سيارات بدون رسوم إدارية وكاش باك يصل إلى 70,000 جنيه.

مصرف ابو ظبى عروض ترويجية عروض تمويلية صيفك فى حتة تانية

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