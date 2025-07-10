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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأخضر يتراجع.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار تراجعًا واضحًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق.

المركزي يثبت أسعار الفائدة

في بيان رسمي صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، قرر البنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25%، وهو ما انعكس مباشرة على حركة أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي.

انخفاض تدريجي للدولار أمام الجنيه

على مدار يومين، انخفض سعر الدولار بنحو 9 قروش على الأقل، في إشارة إلى تحسن طفيف في أداء الجنيه ، واستجابة ملحوظة لقرار التثبيت النقدي الذي حافظ على استقرار السياسة المالية.

سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري اليوم:

49.46 جنيه للشراء

49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك HSBC: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع

أقل سعر للدولار اليوم

جاء أقل سعر للدولار مقابل الجنيه داخل البنك المصري الخليجي عند:

49.40 جنيه للشراء

49.45 جنيه للبيع

كما سجل السعر في بنكي أبوظبي الأول وكريدي أجريكول:

49.41 جنيه للشراء

49.51 جنيه للبيع

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية

في ميد بنك:

49.45 جنيه للشراء

49.54 جنيه للبيع

في بنكي: الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي:

49.48 جنيه للشراء

49.58 جنيه للبيع

في بنك QNB قطر الوطني:

49.52 جنيه للشراء

49.62 جنيه للبيع

في بنك التعمير والإسكان:

49.55 جنيه للشراء

49.65 جنيه للبيع

في المصرف المتحد:

49.56 جنيه للشراء

49.66 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل الدولار أعلى قيمة له أمام الجنيه في:

بنك نكست:

49.63 جنيه للشراء

49.73 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

49.60 جنيه للشراء

49.70 جنيه للبيع

الدولار يتراجع بثبات.. إلى أين تتجه الأسعار؟

يعكس هذا التراجع الملحوظ في سعر الدولار تأثيرًا مباشرًا لقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الهدوء في سوق الصرف، خاصة مع استمرار البنك المركزي في تبني سياسة مالية حذرة تهدف للحفاظ على توازن السوق وحماية العملة.

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