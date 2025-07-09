‏ 400 دولار لكل عائلة.. حوافز مادية للنازحين السوريين العائدين إلى بلادهم

أفادت وكالة "رويترز" ببدء أولى مراحل تنفيذ خطة لعودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، بدعم من الأمم المتحدة، وتشمل حوافز مالية لتشجيعهم على العودة الطوعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة السورية استعدادها لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في العودة، رغم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب والمخاوف المتعلقة بالوضع الأمني.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، أن كل لاجئ عائد سيحصل على مبلغ 100 دولار، إضافة إلى 400 دولار لكل عائلة عند وصولها إلى سوريا.

وتشمل الخطة أيضاً تغطية تكاليف النقل، مع إعفاء العائدين من الرسوم على المعابر الحدودية.

وقالت الوزيرة في تصريح لوكالة "رويترز": "نعتبر هذه الخطة بداية واعدة. نحن على تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب السوري، ونتوقع زيادة في أعداد العائدين خلال الأسابيع المقبلة".