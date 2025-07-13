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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راشفورد يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا من أجل عيون برشلونة

راشفورد
راشفورد
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن آخر تطورات مستقبل الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، وإمكانية رحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن راشفورد اتخذ قرارًا مفاجئًا برفض عرض مالي ضخم من أحد الأندية السعودية، بلغ نحو 40 مليون يورو، مفضلاً انتظار فرصة الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب تجاهل عروضًا جادة من أكثر من نادٍ سعودي، متمسكًا بفكرة الانتقال إلى برشلونة، الذي يعد وجهته المثالية لمواصلة مسيرته الكروية على أعلى مستوى.

وأضاف التقرير أن إدارة مانشستر يونايتد لا تمانع في رحيل اللاعب، سواء عبر إعارة مع خيار الشراء أو بصفقة بيع نهائي، مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو، وهو رقم قد يكون في متناول برشلونة رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

من جانبه، يسعى ماركوس راشفورد إلى حسم مستقبله في أقرب وقت، حيث يرغب في الانضمام إلى برشلونة وقضاء فترة التحضيرات مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، مما يساهم في استعداده الجيد.

يذكر أن الفريق الكتالوني بقيادة المدرب هانزي فليك سيبدأ تدريباته التحضيرية يوم الاثنين، ويغادر في جولة يوم 24 من الشهر الجاري.

راشفورد ماركوس راشفورد برشلونة مانشستر يونايتد

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