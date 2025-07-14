قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بمستشفى شرق الاسكندرية
بعد أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته.. عقوبة عدم سداد النفقة والمصروفات الدراسية
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
إذا تكاثرت عليك الهموم ردد هذا الذكر يفرجها الله عليك
تعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور محمد نجيب وتوسعة كورنيش الإسكندرية
الزمالك يضع إياد العسقلاني ضمن حساباته لتدعيم الدفاع
تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة
هل يجوز الطلاق لأسباب دنيوية بعيدا عن الخلافات الزوجية؟ أزهري يجيب
بلاغ من الخارج يكشف جريمة صادمة في إمبابة
شاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم
مفاوضات خفية بين الزمالك وبيراميدز.. وملف "الصفقة التبادلية" يظهر من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بمستشفى شرق الاسكندرية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر بمستشفى شرق المدينة، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في أثناء جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وخلال تجوله بالمستشفى، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حول مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر، حيث أشارت إلى أننا نستهدف في الأمانة أن تصبح مستشفى شرق المدينة مجمعا طبيا يضم وحدات طبية متخصصة تخدم مختلف التخصصات الدقيقة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم ، أنه تم البدء في تطوير المستشفى في عام 2020  من خلال تطوير مبنى (أ) بالمستشفى الذي يمتد على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة، ليصبح مركزا متخصصا لجراحات القلب والقسطرة والأوعية الدموية، حيث يضم المركز 30 سريرا داخليا، و8 أسرة رعايات قلب مفتوح كبار ، و4 أسرة قلب مفتوح أطفال، بالإضافة إلى 3 حضانات قلب مفتوح، و4 أسرة سكتة دماغية، فضلا عن 6 أسرة رعاية قلب وسرير عزل، كما تضم 6 أسرة رعاية مركزة، و6 أسرة رعاية ما بعد القسطرة، و2 سرير رعاية قسطرة.

وخلال ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي إحدى غرف رعاية القلب، والرعاية العامة، كما مر على غرف رعاية السكتة الدماغية، وغرفة مرضى التواصل عن بعد، ورعاية القلب المفتوح للكبار وللرضع، كما مر على مبنى الأشعة واطلع على مختلف الأجهزة المتوافرة به لرعاية المرضى.

وفي غضون ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا مع مسئولي مركز القسطرة حول الأجهزة التي يتم توريدها للمركز، حيث أشار المسئولون إلى أن المركز يتوافر به عدد من الأجهزة الاستراتيجية التي يتم توريدها من مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث يتوافر جهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية، وجار توريد جهاز القسطرة من إحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى 20 جهاز تنفس صناعي، و4  حضانات، علاوة على التجهيزات غير الطبية .

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على المرحلة الأولى من مشروعات الميكنة والتحول الرقمي، حيث شرح مسئولو المركز الخدمات الجديدة  التي تم استحداثها، وتتمثل في منظومة الرقم الطبى الموحد، و PACS ، وغرفة المشاهدة، وقد تم تشغيل هذه الخدمات بالفعل.

وقبل أن يغادر رئيس الوزراء المستشفى، قدم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لمحة موجزة عن الوضع الصحي في المحافظة، موضحا أن محافظة الإسكندرية تضم عددًا متنوعًا من المنشآت الصحية، حيث تشمل 15 مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية منها 6 مستشفيات عامة ومركزية و9 مستشفيات نوعية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، بجانب 4 مستشفيات تتبع التأمين الصحي، و11 مستشفى جامعيا، علاوة على 3 مستشفيات عسكرية ومستشفى شرطة، كما تضم مستشفى تتبع الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى تتبع هيئة المعاهد التعليمية، إضافة إلى 128 مستشفى تابعة للقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أن الإسكندرية تنقسم إلى 8 مناطق طبية وتضم 141 وحدة صحية، منقسمة إلى 109 مراكز ووحدات لطب الأسرة، و5 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة، و27 مكتب صحة منفصلا.

  وفيما يخص القدرات التشغيلية لمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية، أوضح أن هناك 27 مستشفى، و3738 سريرا داخليا، و215 سرير استقبال، و530 سرير رعاية مركزة، و305 حضانات الأطفال حديثي الولادة، و302 جهاز تنفس صناعي، و706 ماكينات غسيل كلوي، و124 غرفة عمليات تخدم مختلف التخصصات الجراحية.
 

أما فيما يتعلق بالكوادر البشرية، فالخدمات الصحية في الإسكندرية تعتمد على طاقم طبي وتمريضي مؤهل، يتضمن 4602 طبيب، و3134 طبيب أسنان، و6052 صيدليا، و4500 ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 864 أخصائي علاج طبيعي.

الوزراء تطوير مركز القسطرة شرق الاسكندرية رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

شوبير

لازم وقفة.. شوبير يوجه رسائل نارية لـ مصطفي يونس

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

غرفة الصناعات الكيماوية تناقش مع الوفد المصري المشارك في مفاوضات جنيف أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية

ارشيفيه

جولد بيليون: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في يوليو مدعوما بالحرب التجارية

جانب من الاجتماع

ميشيل الجمل: مبادلة الديون وسيلة فعالة لزيادة التمويل التنموي وجذب الاستثمارات الأجنبية

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد