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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلقت من اليمن.. قوات الاحتلال تعترض مسيرة في جنوب إيلات

ارشيفي
ارشيفي

ذكر القناة 12 العبرية  ان الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اعترضت مسيرة في جنوب إيلات أطلقت من اليمن.

وفي وقت لاحق، قالت وكالتا الملاحة البحرية ديابلوس وأمبري إنهما أنهيا بحثهما عن بقية أفراد طاقم سفينة الشحن إيترنيتي سي التي هاجمها مسلحو الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالتان إن القرار اتخذ بناءً على طلب مالك السفينة.

كانت سفينة إيترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان غرقت في وقت سابق  في أعقاب هجمات على مدار يومين متتاليين، وفقًا لمصادر في شركات الأمن المشاركة في عملية الإنقاذ.

كما تم إنقاذ عشرة من طاقم السفينة المكون من 22 فردًا وثلاثة حراس.

وقالت مصادر أمنية بحرية، إن الـ 15 المتبقين يعتبرون في عداد المفقودين، بمن فيهم خمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وقال الحوثيون إنهم أنقذوا بعض أفراد الطاقم.

وضم الطاقم 21 فلبينيًا وروسيًا واحدًا.

كان على متن السفينة  ثلاثة حراس مسلحين، بينهم يوناني وهندي، وقد تم إنقاذهما.

قالت شركة إدارة المخاطر البحرية "ديابلوس" وشركة الأمن البريطانية "أمبري" في بيان مشترك: "اتخذ مالك السفينة قرار إنهاء البحث على مضض، لكنه يعتقد أنه في جميع الظروف، يجب أن تكون الأولوية الآن لإنزال الأرواح العشرة الذين تم انتشالهم سالمين إلى الشاطئ".

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم مماثل يوم الأحد الماضي استهداف سفينة أخرى، وهي "ماجيك سيز".ولكن  تم إنقاذ جميع أفراد طاقم "ماجيك سيز" قبل غرقها.

جيش الاحتلال اليمن طائرة مسيرة الدفاعات الجوية الحوثي

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