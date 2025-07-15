المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لإتجاره بالمخدرات فى الخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لسائق تاكسى، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18103 لسنة 2024 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4660 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "تامر م ب"، 45 سنة، سائق تاكسي، ومقيم الساحل القاهرة، لأنه في يوم 12 / 7 / 2024، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً أحادى أستيل المورفين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز "طلقات" مما تستخدم علي السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.