انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان بوقرنين وسط انتقادات لضعف الأسماء العربية

تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان بوقرنين الدولي يوم 27 يوليو الجاري بمحافظة بن عروس، وفق ما أفادت به نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس.

وتشهد هذه الدورة برمجة فنية متنوعة تجمع بين العروض الطربية والشبابية، بمشاركة عدد من الأسماء التونسية البارزة، أبرزها النجم صابر الرباعي، الفنان لطفي بوشناق، وزياد غرسة، في حين يُفتتح المهرجان بعرض خاص من إنتاجه، ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنية تمتد لعدة أيام.

انتقادات للغياب العربي والدولي

ورغم هذا التنوع، لم يسلم المهرجان من الانتقادات، إذ أعرب عدد من المتابعين عن استيائهم من غياب الأسماء العربية والعالمية البارزة، مؤكدين أن مستوى البرمجة لا يرقى لمستوى مهرجانات تونسية كبرى مثل قرطاج والحمامات.

وقد أرجع منظمو المهرجان هذا الغياب إلى التحديات المالية التي تعيق استقدام نجوم كبار، مما ينعكس سلبًا على جاذبية الحدث إقليميًا ودوليًا.

مهرجان سوسة الدولي يرفع الستار في 8 يوليو

وفي سياق متصل، تستعد مدينة سوسة لاحتضان الدورة 66 من مهرجانها الدولي، الذي ينطلق في 8 يوليو ويستمر حتى 15 أغسطس، ويشمل عروضًا طربية وصوفية ومسرحية، ما يعكس استمرار الزخم الثقافي في المشهد الصيفي التونسي.

موسم سياحي واعد رغم التحديات

من جهة أخرى، تتوقع السلطات التونسية موسمًا سياحيًا نشِطًا هذا الصيف، وسط ارتفاع في أعداد السياح القادمين خاصة من فرنسا وبريطانيا، وإقبال كبير على وجهات شهيرة مثل الحمامات، سوسة، وجزيرة جربة، في مؤشر على تعافي القطاع السياحي، حسب ما أوردته نسرين رمضاني.