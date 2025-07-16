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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: إلغاء ضريبة الملاهي على أنشطة الثقافة يساهم في زيادة الإقبال

النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
محمد الشعراوي

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي من الضريبة على مقابل دخول المسارح "ضريبة الملاهي"، خطوة هامة في ضوء خطة الدولة لدعم القطاع الثقافي.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن إلغاء الضريبة على هذه المهرجانات يساهم في تخفيض التكاليف، ومن ثم إتاحة حضور الجماهير بأسعار مخفضة، وبذلك تستفيد فئة أكبر من الذي يتم تقديمه من عروض وزارة الثقافة.

وقالت فاطمة سليم: المهرجات القومية التي تنظمها وزارة الثقافة لها طبيعة خاصة من حيث الرقي في تقديم بعض الفنون، مما يساهم في الارتقاء بالذوق العام.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التركيز على الجهود الثقافية، وتحفيز المواطنين على حضورها يساهم بشكل أساسي في مواجهة الأفكار الظلامية والهدامة، فضلا عن أنها فرصة لتجمع الأسرة، وتقليل تأثير الحروب الإلكترونية خصوصا على فئة الشباب.

مجلس الوزراء المهرجانات الطابع القومي الضريبة المسارح

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