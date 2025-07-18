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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مصائد الموت».. نقاط توزيع المساعدات في غزة تحصد أرواح مئات الفلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، اليوم، النار في محيط إحدى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، كانوا في انتظار الحصول على الطعام.

إدارة أمريكية ونيران إسرائيلية

أشار المراسل إلى أن نقاط التوزيع تُدار تحت إشراف أمريكي، لكن الفلسطينيين يصفونها بـ"مصائد الموت"، في ظل تكرار حوادث إطلاق النار، التي تحوّل البحث عن الغذاء إلى مغامرة محفوفة بالموت، نتيجة الاستهداف المتكرر من جانب قوات الاحتلال.

 

أوضح جبر أن نحو 900 فلسطيني استشهدوا حتى الآن أثناء محاولتهم الوصول إلى هذه النقاط، في حين أصيب أكثر من 6 آلاف شخص، مع تسجيل عشرات المفقودين في ظل الفوضى وغياب الحماية الإنسانية.

تصعيد عسكري مستمر في مناطق متفرقة

وأضاف أن الاحتلال يواصل قصفه لمناطق مختلفة من القطاع، حيث سُمع دوي انفجارات عنيفة شرق مخيم البريج وسط القطاع، إلى جانب إطلاق قذائف مدفعية وغارات جوية على جباليا في الشمال.

كارثة إنسانية متفاقمة منذ 139 يومًا

واختتم المراسل بالإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني من انقطاع دخول المساعدات الإنسانية منذ 139 يومًا، ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء، وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية بقطاع غزة استشهاد فلسطيني

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