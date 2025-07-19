الديهي: الوضع في سوريا يزداد خطورة وإسرائيل تتدخل في المشهد الإقليمي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ما يجري على الساحة السورية حاليًا يمثل مؤشرًا خطيرًا لتدهور الأوضاع الداخلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن تدخل إسرائيل بات أكثر وضوحًا في أحداث الجنوب السوري، خصوصًا في محافظة السويداء.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "لقد تابعنا ما جرى مؤخرًا في الساحل السوري من أحداث مؤلمة، من ضرب وقتل وصراعات طائفية بين العلويين والسنة والشيعة، وكل ذلك يؤلمنا كعرب وكبشر".

وأوضح أن ما يحدث من إذلال بين أبناء الشعب السوري أمرٌ مؤسف، إذ يُذل المواطن شقيقه فقط بسبب انتمائه الطائفي أو الديني، مضيفًا "نحن هنا حذرنا مرارًا من أن تيار الإسلام السياسي لم يدخل دولة إلا وتسبب في خرابها. وسوريا لم تكن استثناءً".

واعتبر أن الوضع في السويداء بات أكثر تعقيدًا مع تصاعد التوتر بين مكونات المجتمع المحلي، وظهور اتهامات لإسرائيل بالضلوع في إشعال الصراعات بين الطوائف، خاصة بعد الأحداث التي وقعت بين المكوّن الدرزي والعشائر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوضع في شمال سوريا مُقبل على مرحلة شديدة الحساسية، وقال: "أنا على يقين أن هناك قوى شيطانية تعبث بمستقبل المنطقة، والمشهد الإقليمي بأكمله على صفيح ساخن".