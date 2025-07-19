أحمد موسى عن أحداث سوريا: أي دولة تسقط عندما تمتلك الميليشيات السلاح

حذّر الإعلامي أحمد موسى من خطورة ترك السلاح في أيدي الميليشيات، مؤكدًا أن امتلاك الجماعات المسلحة للأسلحة يهدد بقاء الدولة، وأن السلاح لا يجب أن يكون إلا مع الجيوش النظامية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ما يحدث حاليًا في مدينة السويداء السورية يُمثل كارثة حقيقية، مع تصاعد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة، وغياب السيطرة الأمنية، مضيفًا: "لا أحد يعرف من يطلق النار على من".

وتابع موسى: السويداء اليوم مدينة منكوبة، رغم إعلان الرئيس السوري وقف إطلاق النار، إلا أن الاشتباكات مستمرة، ولا أحد يلتزم، والمدنيون تركوا المدينة، والمشاهد تُظهر حالة من الفوضى لدرجة يصعب معها التمييز بين القوات النظامية والجماعات المسلحة.

وأضاف أحمد موسى، أن هناك حالة دمار وخراب كبير في السويداء، وبعض المشاهد المأساوية تُظهر إجبار الشباب على إلقاء أنفسهم من الشرفات، وسط إطلاق كثيف للنيران، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم هو أخطر ما مرت به سوريا منذ عام 2011.

وأعرب الإعلامي عن حزنه الشديد لما وصلت إليه الأوضاع، قائلاً: النهارده السوري بيقتل أخوه السوري.. دي مش مشاهد من العدو الإسرائيلي، دي مشاهد من الداخل السوري، من السوري ضد السوري.

وأشار موسى إلى أن هناك عناصر مصرية إرهابية تقاتل ضمن صفوف الميليشيات هناك، متسائلًا: "ليه مش رجوعهم إلى بلدهم، وهو عاوزهم معه ليه"، موضحًا أن هناك أكثر من فيصل مسلح من 40 جنسية مختلفة يقاتل على الأرض السورية.

وفي مقارنة مباشرة بالأوضاع المصرية، شدد موسى على أن مصر لديها مبدأ ثابت وواضح بشأن الدولة الوطنية، حيث تُبنى الدولة على المؤسسات، وعلى رأسها الجيش والشرطة، مؤكدًا: الجيش السوري يجب أن يكون من أبناء سوريا، وليس من ميليشيات مسلحة.

واختتم موسى حديثه بالتذكير بأحداث رابعة والاعتصامات المسلحة، قائلاً: "لو ماكنش فيه شعب نزل يوم 30 يونيو، وماصدرش بيان 3 يوليو، والجيش وقف مع الشعب، كنا هنشوف نفس السيناريو اللي بيحصل في السويداء دلوقتي، بس في شوارعنا.