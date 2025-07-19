أحمد موسى: مصر تحافظ على مفهوم الدولة الوطنية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تحافظ على مبدأ الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ودولة المؤسسات .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نخلي بالنا من اللي بيحصل في سوريا وانتشار الميليشيات في مختلف محافظات سوريا ".

وتابع :" شعب مصر قال في 30 يونيو 2013 لا لجماعة الإخوان الإرهابية ".

وأكمل موسى :" الجيش المصري انحاز للشعب المصري في 2013 وتم عزل والقضاء على جماعة الإخوان الإرهابية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ما يحدث في سوريا الآن كان يجهز لنا في 2013 لكن ربنا نصرنا ".

