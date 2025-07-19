أحمد موسى: إسقاط جيش أي دولة يجعل المليشيات تتحكم فيها

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن مصر دولة الأمن والأمان والاستقرار والبناء .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجيش المصري هو جيش الشعب المصري كله وإحنا غير أي جيش آخر في العالم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم مشهد القوات المسلحة المصرية ميغبش عننا أبدا وعندما تسقط الجيوش وتدمر لا تتواجد دولة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عند إسقاط الجيوش يجعل أي دولة فاشلة وتتحكم فيها المليشيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إحنا كنا رايحين لإسقاط الجيش في 2011 كي تتحكم الميليشيا الإرهابية في مصر لكن هذا الامر لم يحدث ".

