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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الجيش المصري عزتنا ودورنا مساندة بلدنا.. ومدبولي: حريصون على متابعه توافر السلع في الأسواق| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.


113 ألف وحدة.. خبر سار من الإسكان للمواطنين
تحدثت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح 113 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، قائلة: "في المرحلة الحالية، يشتري الناس كراسات الشروط وهي متاحة أونلاين حتى لا يقول أحدا إن عددها قليل، وتسجيل الكراسات متاح حتى نهاية الإعلان ولا مشكلة في ذلك".

وزير الثقافة: التشكيل الجديد للمجلس يضم نخبة كبيرة من المفكرين وصناع الثقافة في مصر
أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المجلس الأعلى للثقافة يتكوّن من محورين أساسيين، هيئة المجلس الأعلى، والتي تُعد رأس الحكمة في الثقافة المصرية والعربية، إلى جانب اللجان النوعية التي تمثل القاعدة التنفيذية والفكرية لعمل المجلس.

أسامة كمال: مصر حافظت على القضية الفلسطينية 80 سنة وغزة تنزف بحور من الدماء
كشف الإعلامي أسامة كمال، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن غزة تنزف بحور من الدماء ولكنها لا تترك اسرائيل بدون نزيف قتلى وخسائر.

جبران: قانون العمل الجديد ينهي الفصل التعسفي وينظم استخدام "استمارة 6"
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمان الوظيفي للعمال المصريين، من خلال وضع حد نهائي لممارسات الفصل التعسفي وتنظيم استخدام ما يُعرف شعبيًا بـ"استمارة 6"، إلى جانب تفعيل آليات قانونية تضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية
عرضت فضائية “العربية الحدث” لقطات حية، ترصد لحظة قصف واستهداف مقر وزارة الدفاع السورية على يد طيران الاحتلال الإسرائيلي.

أحمد موسى: الجيش المصري عزتنا.. ودورنا مساندة بلدنا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على سماء سوريا، معلقا: جيش الاحتلال كان يضرب إيران من سماء سوريا.


سوريا تدعو مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها
دعت سوريا مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رئيس الوزراء: النقد البناء من حق كل مواطن.. وواجبنا حل أي مشكلة
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يتم تصدير مشهد إيجابي خارج مصر عن الإنجازات، وما يحدث في الاقتصاد المصري.  


الورزاء: حريصون على متابعه توافر السالع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نقاش مع الزعماء الافارقه في ما لابو تعزيز العلاقات الثنائية خاصه فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي.

أحمد موسى مصطفى مدبولي مصر سوريا غزة اخبار التوك شو

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