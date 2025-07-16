وزير الثقافة: التشكيل الجديد للمجلس يضم نخبة كبيرة من المفكرين وصناع الثقافة في مصر

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المجلس الأعلى للثقافة يتكوّن من محورين أساسيين، هيئة المجلس الأعلى، والتي تُعد رأس الحكمة في الثقافة المصرية والعربية، إلى جانب اللجان النوعية التي تمثل القاعدة التنفيذية والفكرية لعمل المجلس.

وأوضح وزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التشكيل الجديد للمجلس يضم نخبة كبيرة من المفكرين وصناع الثقافة في مصر، مشيرًا إلى أن التجربة الثقافية لا يجب أن تكون مكتملة بالضرورة، وإنما يجب أن تتسم بالتنوع والانفتاح.

وأضاف وزير الثقافة، أن الاقتراع على جوائز الدولة التقديرية، ومنها جائزة النيل، يحتاج إلى قامات ثقافية كبيرة تكون بمنأى عن الطموحات الشخصية، وتتميز بالحكمة والنزاهة، مضيفًا: "تلك العملية تحتاج شخوصًا لا تحكمهم الأهواء، ويفضَّل أن يكونوا من حكماء الثقافة".

وأشار وزير الثقافة، إلى وجود 24 لجنة نوعية داخل المجلس، سيتم الإعلان عن تشكيلها الجديد في نوفمبر المقبل، وهي تغطي عددًا من القطاعات الفنية المتنوعة، وتضم في عضويتها 15 شخصًا ومقررًا لكل لجنة، واصفًا هذه اللجان بأنها "مطبخ الثقافة"، إذ تحتوي على شباب مهنيين، وصُنّاع المهنة، وخبراء من مختلف المراحل العمرية والمجالات الفنية.

وتابع: "متوسط الأعمار في هذه اللجان صغير جدًا، وأنه يمكن الاعتماد على أي شخص يضيف للثقافة في مصر"، موضحًا أن ذلك كان سبب اللبس الأخير الذي حدث في تفسير آلية عمل المجلس الأعلى للثقافة.