وزير الثقافة يلتقي عددًا من السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم عددًا من السفراء المرشحين لتولي مهام التمثيل الدبلوماسي لمصر في عدد من الدول حول العالم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي المُعد لهم من قِبل وزارة الخارجية والهجرة، والهادف إلى تعزيز قدراتهم في تمثيل الدولة بكفاءة على الساحة الدولية.

وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أكد وزير الثقافة أن سفراء مصر في الخارج يمثلون أذرع الدولة للتعبير عنها في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية دورهم في نقل الصورة الحضارية والثقافية لمصر إلى شعوب العالم.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن الثقافة المصرية تتميز بالتنوع والثراء، بفضل امتدادها الجغرافي وتعدد مكوناتها من عادات وتقاليد، فضلًا عمّا تمتلكه من إرث حضاري وتاريخي وتراكم معرفي ممتد عبر العصور.

كما شدد وزير الثقافة على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين العملين الثقافي والدبلوماسي، بما يسهم في تقديم الفنون والثقافة المصرية بالخارج بصورة تعكس ثراء وتنوع التراث المصري ، إلى جانب ما تشهده الساحة الثقافية المعاصرة من تطور وإبداع في مختلف المجالات.

وأكد الوزير أن وزارة الثقافة منفتحة على جميع المقترحات والرؤى البناءة التي من شأنها تعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، وترسيخ مكانة مصر كدولة ذات تأثير حضاري ومعرفي راسخ.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، الذي شكّل فرصة لتبادل الرؤى وطرح آفاق جديدة للتعاون المشترك في سبيل دعم صورة مصر الحضارية في الخارج.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الثقافة أن الثقافة تظل إحدى أبرز جسور التواصل بين الشعوب، وأداة فعالة لتعزيز التفاهم والحوار الإنساني، بما يسهم في ترسيخ قيم السلام والتقارب الحضاري بين الأمم.