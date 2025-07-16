رئيس الوزراء: النقد البناء من حق كل مواطن.. وواجبنا حل أي مشكلة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يتم تصدير مشهد إيجابي خارج مصر عن الإنجازات، وما يحدث في الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العلمين الجديدة، أن النقد البناء من حق كل مواطن، وواجبنا حل أي مشكلة .

وتابع مدبولي قائلا: في ناس متفرغة خارج مصر لتوصيل الإحباط للمصريين ومحاولة زعزعة واستقرار مصر ونشر الشائعات، ويجب علينا أن نتصدى لهؤلاء .

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية.

وتعد الجامعات الأهلية من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنها تقدم برامج دراسية بينية حديثة تُواكب متطلبات وظائف المستقبل.

وسبق أن تابع رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.