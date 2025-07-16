فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية

عرضت فضائية “العربية الحدث” لقطات حية، ترصد لحظة قصف واستهداف مقر وزارة الدفاع السورية على يد طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت اللقطات، لحظة القصف أثناء رسالة المراسلة على الهواء، وأصيبت المراسلة بحالة من الفزع فور وقوع الانفجار.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق إلى 3 شهداء و34 مصابا.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في "السويداء"، فيما نشرت دار طائفة الموحدين الدروز بنود الاتفاق.

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر في الداخلية أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار في "السويداء" ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل في الدولة السورية.