قصف سوريا.. غارة إسرائيلية على دمشق تُفزع مذيعة على الهواء

أظهر مقطع فيديو مذيعة تلفزيون سوريا، ديما أبودان، اليوم الأربعاء، و هي تغادر استوديو القناة مسرعة بعد أن تفاجأت بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق، مما جعلها تشعر بالفزع أثناء تواجدها على الهواء مباشرة، بحسب "سكاي نيوز عربية".



و أظهر المقطع فزع المذيعة أثناء القصف على مقربة من الاستوديو، فيما بدا المكان في حالة اهتزاز على وقع الضربات.



وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، انفجارا ضخما إثر قصف إسرائيلي.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".



ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن هناك قتلى وجرحى إثر ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع وقوات الأمن في سوريا.



بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

وجاءت الضربة الجديدة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.

وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة السورية دمشق.

