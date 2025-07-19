الوضع خطير.. أحمد موسى: السويداء في سوريا أصبحت منكوبة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اشتباكات دامية وعنيفة في مدينة السويداء السورية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مجازر تحدث في السويداء بسوريا والمسلحين يضربون بعضهم البعض ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" السويداء في سوريا أصبحت منكوبة وهناك حوالي 80 الف سوري تركوا السويداء بسبب الاشتباكات ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الوضع في سوريا خطير ومقلق للغاية وهناك انفلات أمني والجميع معه سلاح في سوريا ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك ميليشيات في سوريا ومحدش عارف مين تبع مين وكله بيضرب في بعضه ".

