أحمد موسى: الحمد لله على نعمة الوطن والجيش والأمن والأمان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن يكون الشعب المصري فخورا بالجيش المصري، وقدراته، فهو الحامي للدولة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الحمد والشكر لله على نعمة الوطن والشعب العظيم والجيش العظيم والشرطة العظيمة".

ودعا الإعلامي أحمد موسى قائلا: "ربنا يحفظ ويحمي الرئيس السيسي لأهله وبلده وناسه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: “لازم كلنا نتذكر ونشوف قدرات مصر العسكرية وقدرات الجيش المصري، نعمة الأمن والأمان نعمة في غاية الأهمية، الشعب المصري قاعد آمن في كل أنحاء الجمهورية بفضل الجيش المصري”.