أحمد موسى: مصر في قائمة أفضل 10 دول للسياحة في العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتميز بتواجد السياحة بها في كافة محافظات الجمهورية من الإسكندرية لأسوان.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بصوا يا جماعة على جمال نهر النيل في أسوان وجمال الفنادق في أسوان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الواحد ينبسط في أي مكان في مصر والسياحة تتواجد في كافة محافظات الجمهورية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مفيش حتة في مصر مفيهاش سياحة وده كله بفضل نعمة الأمن والأمان".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر من ضمن أفضل 10 دول للسياحة في العالم".