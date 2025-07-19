فنادق الليلة فيها بألف دولار .. أحمد موسى: العلمين الجديدة تضاهي أي مدينة سياحية بالعالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يقبل على السواحل المصرية من العريش إلى مطروح للاستمتاع بالشواطئ المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العلمين الجديدة مدينة تضاهي أي مدينة سياحية في العالم.



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اللي جاي مصر سياحة عارف إنه هيدفع فلوس كتير وفيه بعض الفنادق بالعلمين سعر الليلة فيها ألف دولار".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"هناك دخل جيد من المشروعات التنموية الكبرى في العلمين الجديدة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" اللي جاي العلمين الجديدة عارف إنه هيصرف فلوس نظير الخدمات اللي هيحصل عليها “، مضيفا:” وعلى التوازي هناك شاطئ بالمجان في العلمين ".