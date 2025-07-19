أحمد موسى: إجبار عائلات على القفز من فوق أسطح المنازل في السويداء بسوريا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم تصفية عائلات بالكامل في محافظة السويداء بسوريا .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم إلقاء العائلات من فوق أسطح المنازل في سوريا وهناك مجازر كبيرة تحدث هناك ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" يتم إجبار عائلات كاملة على القفز من فوق أسطح المنازل في السويداء ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الميليشيات تقوم بأعمال عنف بشعة في السويداء بسوريا "



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك ميليشيات في سوريا ومحدش عارف مين تبع مين وكله بيضرب في بعضه ".

