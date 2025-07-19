اتحاد الطائرة ينفذ خطة انتقاء العناصر المميزة لمنتخب الشاطئية بالمحافظات

بدأ الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، في تنفيذ خطة انتقاء العناصر المميزة للكرة الطائرة الشاطئية من جميع الأندية في كل المحافظات المصرية.

ويسعى اتحاد الطائرة للكشف عن تلك المواهب بداية من أسوان جنوبًا وحتى الإسكندرية شمالًا وأندية القناة والدلتا.

وكان الاتحاد قد نفذ اختبارات سابقة بأندية القاهرة والجيزة للبنين والبنات بحضور أكثر من 200 لاعب ولاعبة.

وقاد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية أحمد عبد الله تجمع المنتخب الوطني لمواليد 2010-2011

من ناحيه اخري نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، في تنظيم معسكر دولي بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب المنتخب المصري استعداداً لبطولة العالم المقبلة للشباب بأوزبكستان.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر أن إستضافة مدينة الإسماعيلية لهذا المعسكر الدولي، الذي يتخلله إقامة بطولة ودية دولية، يُعد حدثًا هامًا وإنجازًا كبيرًا، خاصة أن المعسكر يضم اثنين من أفضل منتخبات العالم، وهما البرازيل والأرجنتين، إلى جانب المنتخب البحريني الشقيق، وهو ما يتيح فرصة احتكاك قوية ومفيدة للغاية لمنتخب مصر، في ظل استعداد المنتخبات الأربعة لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقررة خلال أيام في أوزبكستان.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن معسكر الإسماعيلية يُمثل البروفة الأخيرة للمنتخبات الأربعة قبل انطلاق بطولة العالم في أوزبكستان.

وجدير بالذكر أن استضافة مصر لهذه المنتخبات الكبرى يُعد حدثًا فريدًا في تاريخ الألعاب الجماعية، ويعكس نجاح منظومة اتحاد الكرة الطائرة في جذب أكبر المنتخبات العالمية، وثقتهم في المشاركة بهذا المعسكر قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم للشباب.