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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا

الشيخ محمود علي البنا
الشيخ محمود علي البنا
شيماء جمال

أحيت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف اليوم ذكرى وفاة القارئ الكبير الشيخ محمود علي البنا – رحمه الله – الذي وافته المنية في العشرين من يوليو عام 1985م، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد رحلة عطاء قرآني مباركة، امتلأت بالصوت الخاشع، والأداء المتقن، والخدمة المخلصة لكتاب الله –عز وجل– تلاوةً وتعليمًا وتمثيلًا مشرفًا لمصر في الداخل والخارج.

مولد الشيخ محمود البنا وحياته

وُلد الشيخ محمود البنا في 17 ديسمبر عام 1926م، بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونشأ في بيئة قرآنية عريقة، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم ارتحل إلى مدينة طنطا ليتلقى علوم التجويد والقراءات، وتعلّم المقامات الصوتية على يد كبار علماء التلاوة والموسيقى، وكان من أبرزهم الشيخ درويش الحريري.

التحق الشيخ البنا بالإذاعة المصرية عام 1948م، وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، ليكون من أصغر القرّاء الذين تم اعتمادهم رسميًّا في ذلك الوقت، وقد تميز صوته بثراء المقامات، وصدق الأداء، وقدرته الاستثنائية على التأثير في وجدان المستمعين.

شارك الشيخ محمود البنا في إحياء ليالي رمضان في أعرق المساجد المصرية، من الجامع الأحمدي بطنطا إلى مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، كما مثّل مصر في بعثات ومحافل قرآنية دولية عديدة، وصدح بصوته في الحرمين الشريفين، والمسجد الأقصى، والمسجد الأموي، والعديد من المساجد الكبرى في أوروبا وآسيا.

كان –رحمه الله– من أبرز المؤسسين لنقابة قرّاء القرآن الكريم في مصر، وتولى فيها منصب نائب النقيب، وكان مثالًا في الانضباط، والوقار، وخدمة القرآن الكريم بكل تفانٍ وإخلاص.

ولفتت الأوقاف إلى انها تحيي هذه الذكرى المباركة، لنتضرع إلى الله –عز وجل– أن يتغمد فضيلة الشيخ محمود علي البنا بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه من جهدٍ في خدمة كتابه الكريم، وأن يجعل تلاوته نورًا له في قبره، ويجعلها في ميزان حسناته يوم يلقاه.

واختتم منشورا بالدعاء له قائلة: رحم الله الشيخ محمود علي البنا، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

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