حزب المؤتمر: يقظة الداخلية تقضي على بقايا الإرهابيين

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الضربة الأمنية الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية ضد عناصر حركة " حسم "، الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، تُعد دليلًا قاطعًا على يقظة الدولة المصرية وفاعليتها في حفظ الأمن.

وتابع غنيم في بيان له :" هذه العمليات الاستباقية تبرهن على الكفاءة العالية للأجهزة الأمنية في رصد وتتبع أي تهديدات قبل أن تتفاقم، مما يعزز من الشعور بالأمان لدى المواطنين، موضحا أن هذه الضربة تعكس قدرة الدولة على مواجهة أي محاولات يائسة لإعادة إنتاج العنف أو زرع الفوضى من جديد داخل البلاد.

وأشار غنيم، إلى أن المعلومات التي كشفتها وزارة الداخلية، حول محاولة تسلل أحد العناصر الإرهابية إلى الداخل بشكل غير شرعي بعد تلقيه تدريبات عسكرية خارج البلاد، تُبرز بوضوح حجم الدعم المستمر الذي لا تزال هذه الجماعة تتلقاه من أطراف إقليمية تحتضنها، وعلى رأسها تركيا، وأن هذا الدعم الخارجي يؤكد استمرار التحديات التي تواجهها مصر من جهات تسعى لزعزعة استقرارها.

وأضاف النائب الأول لحزب المؤتمر، أن هذه التحركات المستمرة من قبل التنظيم الإرهابي تؤكد أنه لم يتخلَ عن نهج العنف، ولا يزال يراهن على العمليات التخريبية والإرهابية لإرباك الدولة المصرية وتعطيل مسيرتها التنموية، وأن إصرار هذه الجماعات على سلوك طريق العنف يدل على يأسها من تحقيق أي مكاسب سياسية مشروعة، مما يدفعها إلى محاولات يائسة لإحداث الفوضى.

وشدد غنيم على أن بث الفيديوهات التدريبية لعناصر "حسم" من الخارج، ومحاولة استخدامها كأداة للتحريض النفسي والإرهاب الفكري، لن يجدي نفعًا على الإطلاق، قائلا:" المواطن أصبح أكثر وعيًا بمخططات هذه الجماعات، والواقع الأمني في مصر مستقر بفضل الجهود المتواصلة لأجهزتها الأمنية القادرة على توجيه الضربات الاستباقية بقوة وحسم، مما يُفشل أي محاولات لعودة الإرهاب أو التأثير على الأمن القومي.