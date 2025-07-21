الأمم المتحدة: أطفال غزة يموتون قبل أن يصلهم الطعام

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن العائلات في قطاع غزة تواجه تجويعًا كارثيًا، وأطفال غزة يعانون الهزال، وبعضهم يموت قبل أن يصلهم الطعام.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الباحثين عن الطعام يخاطرون بحياتهم ويُطلق النار على كثير منهم، مشيرًا إلى أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ضرورة قانونية وأخلاقية، مشددًا على أنه لا يجوز استخدام التجويع سلاح حرب، وفقًا لوكالات.

إلى ذلك أفاد برنامج الأغذية العالمي، بأن 25 شاحنة مساعدات تابعة له، عبرت معبر زكيم اليوم، إلى شمال غزة، مشيرًا إلى أن القافلة واجهت حشودًا كبيرة من المدنيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات.

وذكر برنامج الأغذية العالمي، بناءً على تقارير، أن الحشود تعرضوا لإطلاق نار، ما أسفر عن سقوط شهداء وعديد من الإصابات، و"نعمل حاليًا مع السلطات لجمع مزيد من التفاصيل عن الحادث".

وأكد البرنامج العالمي، أن أي عنف يستهدف مدنيين يسعون للحصول على المساعدات هو أمر غير مقبول على الإطلاق، داعيًا لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المساعدات.