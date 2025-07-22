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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بيان مشترك ودعوات لدعم الأونروا.. تحركات عربية ودولية عاجلة لإنقاذ غزة

أرشيفية
أرشيفية

أوضحت سلسبيل سليم أن الاجتماع تناول البيان المشترك الصادر عن 25 دولة، والذي طالب بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، مؤكدة أن البيان لقي دعمًا من عدة دول عربية وأوروبية، من بينها مصر والأردن.

وشددت المداخلات على أهمية إعداد خطة تحرك عربية شاملة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لضمان حماية المدنيين، وضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون استهداف.

 نداء لدعم الأونروا وإنقاذ اللاجئين

وفي السياق ذاته، دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تقديم دعم مالي وسياسي عاجل لوكالة "الأونروا"، التي تعاني من أزمة تمويل خانقة تهدد استمرار خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

 نحو بيان ختامي وخارطة تحرك

اختتم الاجتماع بجلسة مغلقة تهدف إلى صياغة بيان ختامي موحد يعكس الموقف العربي بشأن الأزمة، مع التوصية بالعمل على:رفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير الغذاء والدواء للفلسطينيين فورًا ودعم حل الدولتين كحل جذري للأزمة

وقف الحرب الإسرائيلية المجتمع الدولي اللاجئين الفلسطينيين

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