عناد كبار السن .. مرض أم وسيلة لجذب الاهتمام؟

قالت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، إن رفض كبار السن للذهاب إلى الطبيب أو التحرك من مكانهم قد يكون ناتجًا عن أسباب متعددة، منها الإصابة بالاكتئاب أو الرغبة في جذب اهتمام المحيطين بهم.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن بعض كبار السن قد يبدون عنادًا مفرطًا نتيجة تغير في المزاج أو إصابتهم بأمراض مزمنة تؤثر على حالتهم النفسية، مشيرة إلى أن المزاج السيئ يجعلهم يرفضون أي نوع من الرعاية أو التواصل، وهو ما يتطلب تدخلًا طبيًا لتقييم الحالة بشكل دقيق.

وأكدت أن الاكتئاب عند كبار السن لا يمكن إغفاله، وقد يكون هو السبب وراء هذا الرفض المستمر لأي دعم أو علاج، موضحة أن الشخص المسن قد يرفض الخروج من المنزل أو ركوب سيارة إسعاف بسبب الألم النفسي المصاحب لحالته الصحية.

وأوضحت أن بعض الأشخاص قد يعتقدون أن هذا العناد سببه إهمال من جانب الأبناء أو المقربين، لكن الحقيقة أن كثيرًا من هذه الحالات تعود إلى اضطرابات نفسية أو صحية تتطلب تقييمًا ومعالجة.

وشددت وسام على أهمية التعامل مع هذه الحالات بجدية، سواء كانت ناجمة عن اكتئاب أو أمراض مزمنة، لأن تركها دون علاج يؤدي إلى تدهور الحالة بمرور الوقت.