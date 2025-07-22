وزير الخارجية والهجرة يشيد بمخرجات منتدى الأعمال المصري-النيجيري في أبوجا

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بمخرجات منتدى الأعمال المصري-النيجيري الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة النيجيرية أبوجا، وهو المنتدى الذى شهد مشاركة ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى الشركات المصرية بقيادة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلي الهيئة العامة للبترول وهيئة الثروة المعدنية.



وشهد المنتدى تنظيم لقاءات أعمال بين الشركات المصرية والنيجيرية، أتاحت الفرصة للتشبيك بين رجال الأعمال وممثلى الشركات المصرية والنيجيرية وبحث إقامة شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة.

ومثلت مخرجات المنتدى خطوة ملموسة نحو بناء شراكات تنموية حقيقية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. وقد مثل المنتدى منصة فاعلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا، باعتبار نيجيريا من أهم الشركاء التجاريين لمصر في القارة الإفريقية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع للبناء على نتائج المنتدى من خلال وضع آليات للمتابعة، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الأعمال.

كما شدد على أهمية الحفاظ على الزخم الذي وفره المنتدى لمواصلة الجهود المشتركة نحو تحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

