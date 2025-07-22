مفيدة شيحة تدافع عن راغب علامة: "ليه وقفوه؟ هو عمل إيه؟!"

علقت الإعلامية مفيدة شيحة على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر، على خلفية ما جرى في حفله الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدة أن القرار غير مبرر، وأن راغب لم يكن الطرف المسؤول عما حدث.

عبرت مفيدة خلال حلقة من برنامج "الستات" على قناة النهار عن استغرابها من القرار، مشيدة بشعبية راغب علامة في مصر، وقالت:"راغب علامة نجم محبوب عند المصريين، وكأنه مصري مش لبناني.. هو فنان محترم، وما حصل في الحفل مش ذنبه".

وأضافت:"راغب كان بيغني، وتصرفات بعض السيدات على المسرح خرجت عن السيطرة، لكن ده ما يخلّيش المسؤولية عليه.. هو لا عمل حاجة مهينة ولا مخلّة".

وتساءلت باستنكار:

"ليه وقفوه؟ هو عمل إيه؟ لو رفض تفاعل السيدات كانوا هيهاجموه، ولو تجاوب معاهم بلطف يتوقف؟ يبقى إيه التصرف الصح؟"

وأشارت مفيدة إلى أن زاوية تصوير الفيديوهات كانت سببًا في تضخيم الموقف، وأن راغب علامة لم يُبادر بأي تصرف غير لائق، مضيفة:

"راغب متزوج، ويجب احترام ذلك.. وهو لطيف بطبعه مع الجمهور، وده لا يستحق يتحاسب عليه".

كما حمّلت مفيدة شيحة مسؤولية ما حدث لبعض السيدات في الحفل، واعتبرت أن غياب التنظيم هو العامل الأساسي في الفوضى، مختتمةً بقولها:

"النقابة لازم تراجع نفسها.. هل تحاسب الفنان على تصرف جمهوره؟