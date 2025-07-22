لا غش جماعي أو تسريبات.. رفعت فياض: نتيجة الثانوية العامة 2025 اعتمدت بدون ضغوط

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن أبرز ما يميز إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام هو هدوء الأجواء المحيطة بها، حيث تم اعتمادها دون إثارة إعلامية أو توتر بين أولياء الأمور، ودون الحاجة إلى عقد مؤتمر صحفي كما كان معتادًا في الأعوام السابقة.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه ناقش هذا التوجه مع وزير التربية والتعليم، والذي أكد له أنه يسعى لإعلان نتيجة الثانوية العامة كما تُعلن أي نتيجة دراسية أخرى، في إطار طبيعي يعكس استقرار منظومة التعليم، ويُطمئن المجتمع بشأن مستقبل العملية التعليمية.

وأشار رفعت فياض، إلى أن إعلان أوائل الثانوية العامة تم بالتزامن مع إعلان النتيجة، وأنه من المقرر استقبالهم رسميًا يوم السبت المقبل، تقديرًا لتفوقهم، قائلًا "الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تسجل الوزارة أو الإعلام أي شكاوى جماعية من صعوبة المواد"، مؤكدًا أن الامتحانات هذا العام اتسمت بالانضباط الكامل.

وأضاف رفعت فياض، أن تراجع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي يُعد مفاجأة نسبية، إلا أنه انعكاس مباشر لانضباط العملية الامتحانية واختفاء ظاهرة الغش الجماعي، وهو ما يجعل النسبة النهائية "عادلة وكاشفة" لحقيقة مستوى الطلاب وجودة الإدارة التعليمية، مؤكدًا أن العام الحالي لم يشهد أي حالات تسريب أو غش ممنهج، ما يُعد تحولًا إيجابيًا كبيرًا في تنظيم امتحانات الثانوية العامة.

وتابع: "الوضع الحالي يُعد مثاليًا، حيث أصبح بالإمكان تحقيق حلم كل طالب وفقًا لقدراته، مع توفر عدد كبير من الكليات والجامعات التي تتناسب مع مستويات الطلاب المختلفة، بما يضمن عدالة الفرص التعليمية بعد الثانوية العامة".