الحاصل على المركز الأول علمي علوم: هدفي دخول كلية الطب لمساعدة أسرتي

شارك برنامج "ستوديو إكسترا"، تقديم الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن على قناة "إكسترا نيوز"، احتفالاته بأوائل الثانوية العامة، حيث التقت كاميرا البرنامج بأسرة الطالب يوسف سامي الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة – شعبة علمي علوم.

قال الطالب يوسف سامي، الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة – شعبة علمي علوم، في حديثه للبرنامج: "الحمد لله، بتوفيق من الله استطعت أن أحقق حلمي وأحصل على المركز الأول على الجمهورية. كان هدفي دخول كلية الطب لمساعدة أسرتي، والحمد لله ربنا أكرمني وحقق لي هذه النعمة."

وعبّر والده عن سعادته الكبيرة قائلًا: "فرحة لا توصف عمت البيت كله، يوسف اجتهد وتعب كثيرًا، وربنا كلّل هذا التعب بالنجاح والتوفيق الباهر، ونوّله اللي كان بيحلم بيه."

أما الطالبة سما محمد، الحاصلة على المركز الرابع في شعبة علمي علوم، فقالت: "أنا فرحانة جدًا بحصولي على هذا المركز، كنت أذاكر معظم الوقت، لكن كنت أخصص وقتًا للراحة أيضًا، وبصراحة، لم أحدد بعد الكلية التي سأختارها. أسرتي تتمنى أن ألتحق بكلية الطب البشري، لكنني الآن فقط أحتفل وأستمتع باللحظة."

