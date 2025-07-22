جابت 50%.. ننشر درجات البلوجر سوزي الأردنية في الثانوية العامة

ينشر موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2025 للبلوجر سوزي الأردنية، والمسجلة لدى وزارة التربية والتعليم باسم الطالبة مريم أيمن محمد الدسوقي.

نجحت سوزي الأردنية في الثانوية العامة 2025 علمي علوم ، وحصلت على مجموع 205 بنسبة مئوية 50%، وجاءت درجاتها كالتالي :

اللغة العربية : 40

اللغة الأجنبية الأولى : 25

اللغة الأجنبية الثانية : 20

مجموع الرياضيات البحتة: غير مقرر

التاريخ : غير مقرر

الجغرافيا : غير مقرر

الفلسفة والمنطق: غير مقرر

علم النفس والاجتماع : غير مقرر

الكيمياء : 30

الأحياء : 30

الجيولوجيا وعلوم البيئة : 30

الرياضيات التطبيقية : غير مقرر

الفيزياء : 30

مجموع الدرجات : 205.00



وأثارت البلوجر الأردنية الشهيرة سوزي جدلاً واسعاً بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك، تحدثت فيه عن نجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50%، مؤكدة أن هذا النجاح جاء بعد ثلاث سنوات من المحاولات.

وظهرت سوزي في الفيديو وهي تقول:"الحمدلله نجحت وجبت 50%، خطوبتي بعد يومين، معرفش على مين لسه، بس خلاص هتخطب. اللي هيجيلي هوافق عليه. الشهادة كانت اللي موقفاني، بقالي سنة عايزة أرتبط وأمي كانت بتقولي: انجحي الأول."

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام الجديد لشعبة (علمي علوم) :

تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة

حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة

بلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة

إجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شعبة علمي رياضة (نظام جديد)

تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة

حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة

بلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة

إجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الشعبة الأدبية (نظام جديد)

تقدم لامتحانات الدور الأول 174171 طالبًا وطالبة

حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة

بلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة

إجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام القديم