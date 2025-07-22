جابت 50%.. ننشر درجات البلوجر سوزي الأردنية في الثانوية العامة

ينشر موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2025 للبلوجر سوزي الأردنية، والمسجلة لدى وزارة التربية والتعليم باسم الطالبة مريم أيمن محمد الدسوقي.
نجحت سوزي الأردنية في الثانوية العامة 2025 علمي علوم ، وحصلت على مجموع 205 بنسبة مئوية 50%، وجاءت درجاتها كالتالي :
اللغة العربية : 40
اللغة الأجنبية الأولى : 25
اللغة الأجنبية الثانية : 20
مجموع الرياضيات البحتة: غير مقرر
التاريخ : غير مقرر
الجغرافيا : غير مقرر
الفلسفة والمنطق: غير مقرر
علم النفس والاجتماع : غير مقرر
الكيمياء : 30
الأحياء : 30
الجيولوجيا وعلوم البيئة : 30
الرياضيات التطبيقية : غير مقرر
الفيزياء : 30
مجموع الدرجات : 205.00
وأثارت البلوجر الأردنية الشهيرة سوزي جدلاً واسعاً بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك، تحدثت فيه عن نجاحها في الثانوية العامة بمجموع 50%، مؤكدة أن هذا النجاح جاء بعد ثلاث سنوات من المحاولات.
وظهرت سوزي في الفيديو وهي تقول:"الحمدلله نجحت وجبت 50%، خطوبتي بعد يومين، معرفش على مين لسه، بس خلاص هتخطب. اللي هيجيلي هوافق عليه. الشهادة كانت اللي موقفاني، بقالي سنة عايزة أرتبط وأمي كانت بتقولي: انجحي الأول."
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم
بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام الجديد لشعبة (علمي علوم) :
- تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة
- حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة
- بلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة
- إجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شعبة علمي رياضة (نظام جديد)
- تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة
- حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة
- بلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة
- إجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الشعبة الأدبية (نظام جديد)
- تقدم لامتحانات الدور الأول 174171 طالبًا وطالبة
- حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة
- بلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة
- إجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام القديم
- بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة
- حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.
- بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طلاب وطالبات، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.
- بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، بلغ عدد المتقدمين 5059 طالبا وطالبة، حضر منهم 4678 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.
- بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.