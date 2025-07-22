الدعاء مفتاح التوفيق.. العاشر على شعبة العلوم بالثانوية: لم أحدد عدد ساعات معينة للمذاكرة

أكد الطالب عبد الله هاني، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة - شعبة العلوم، على سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققه كان بفضل الله أولًا، ثم بالمثابرة والدعاء.

وقال عبد الله في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبدالرحمن، على قناة "إكسترا نيوز": "الحمد لله، كان توفيق ربنا أولاً وأخيرًا. لكل الطلاب المقبلين على الثانوية العامة أنصحكم بالاجتهاد، والقيام بما عليكم، مع كثرة الدعاء، فالدعاء هو مفتاح التوفيق."

وأضاف: "أتمنى أن ألتحق بكلية الطب البشري، أما عن التخصص، فلم أحدده بعد، لكن أفكر في مجال جراحة المخ والأعصاب."

وعن أسلوبه في المذاكرة، أوضح عبد الله: "لم أحدد عدد ساعات معينة للمذاكرة، لكنني كنت أبذل جهدي بقدر ما أستطيع، وأسعى لإنجاز ما يجب عليّ دون تهاون."

واختتم حديثه برسالة أمل: "إن شاء الله، ربنا يوفقنا جميعًا ويكتب لكل مجتهد نصيبه."