بتروجت يتعاقد مع محمود مرسي قادمًا من إيسترن كومباني

تعاقد نادي بتروجت، مع محمود مرسى لاعب فريق إيسترن كومبانى لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب نادي إيسترن كومبانى عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "نادي إيسترن كومباني الرياضي برئاسة نصر عبد العزيز يتمنى التوفيق للاعب محمود مرسي في مشواره الجديد مع نادي بتروجت".

من جانب آخر، يسعي نادي الزمالك في الآونة الأخيرة في تدعيم صفوف الفريق وخاصة ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت.

وأرسل الزمالك عرضاََ رسمياً أخيراً لنادي بتروجيت لضم الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق.

وجاء عرض الزمالك الاخير ضم حامد حمدان مقابل 25 مليون جنيه منهم 15 مليونا “كاش”.