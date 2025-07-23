مسافر وعرفت بالصدفة.. مرتضى منصور يوجّه رسالة لـ حسن شحاتة بعد وعكته الصحية

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة لحسن شحاتة نجم الكرة المصرية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب مرتضى منصور عبر فيسبوك: "المعلم المحترم كابتن حسن شحاتة سلامتك للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم وعلمت بالصدفة".

وتابع: “معزتك ومحبتك وتقديرك في قلبي كبير، اعتذر لتخلفي عن زيارتك تمنياتي لك بالشفاء العاجل بإذن الله”.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، صباح أمس الثلاثاء، مغادرة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونادي الزمالك، المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة مساء أمس، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأكد الاتحاد، عبر بيان رسمي نُشر على موقعه الإلكتروني، أن الحالة الصحية لأحد أساطير الكرة المصرية باتت مستقرة ومطمئنة، بعد العملية التي تكللت بالنجاح، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المعالج.