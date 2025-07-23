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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصفقة الجديدة| المران الأول لـ «آدم كايد» مع الزمالك .. شاهد

أدم كايد
أدم كايد
سارة عبد الله

شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، صورا من المران الأول للاعب آدم كايد صفقة الفريق الجديدة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات اليوم الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

ادم كايد

وسيخوض الفريق الفترة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً على ملعب نادي النادي، على أن تقام الفترة الثانية في السادسة والنصف مساءً على نفس الملعب.

يأتي قرار المدير الفني بخوض التدريب على فترتين لزيادة الجرعات التدريبية الفنية المخصصة للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع لإعداد الفريق.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

الزمالك آدم كايد مران الزمالك

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