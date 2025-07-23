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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمشة في المنزل

طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمشة
طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمشة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل كوردن دوج الدجاج، اللذى يعتبر واحد من أشهى الوجبات السريعة التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، يتميز هذا الطبق بمزيج لذيذ من الدجاج المغلف بطبقة ذهبية مقرمشة من العجينة المقلية.

طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمشة في المنزل

 يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. 

وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمش بخطوات واضحة وطعم لا يقاوم، للشيف سارة الحافظ.

مكونات كوردن دوج الدجاج المقرمشة

طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمشة 

مكونات الكوردن دوج

  • 6 قطع نقانق دجاج أو صدور دجاج مقطعة على شكل أصابع
  • 6 أعواد خشبية شبيهة بأعواد الشوي
  • ثانياً: مكونات عجينة التغليف
    1 كوب دقيق الذرة 
  • ¾ كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدام
  • 1 ملعقة كبيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
  • ¼ ملعقة صغيرة ملح
  • 1 بيضة
  • ¾ كوب حليب قد تحتاج أكثر أو أقل حسب القوام
  • زيت للقلي

طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمشة

طريقة تحضير كوردن دوج الدجاج المقرمشة 

 لتحضير كوردن دوج الدجاج المقرمش نبدأ أولاً بتجهيز قطع النقانق أو الدجاج. إذا كنت تستخدم نقانق دجاج جاهزة فقط قم بتجفيفها جيداً باستخدام منشفة ورقية. أما إذا كنت تفضل استخدام صدور الدجاج فيُنصح بتقطيعها على شكل أصابع وتتبيلها بالملح والفلفل والبابريكا ثم طهيها قليلاً في مقلاة حتى تنضج

بعد ذلك ننتقل إلى تحضير عجينة التغليف المقرمشة. في وعاء متوسط الحجم نخلط كوباً من دقيق الذرة مع ثلاثة أرباع كوب من الدقيق الأبيض ونضيف إليهما ملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. نكسر بيضة واحدة فوق الخليط ثم نبدأ بإضافة الحليب تدريجياً مع التحريك حتى نحصل على عجينة متماسكة وسميكة تشبه قوام عجينة البان كيك لكنها أكثر كثافة

نغرز كل قطعة دجاج أو نقانق في عود خشبي ثم نغمسها في العجينة حتى تغطى بالكامل. يُفضل صب العجينة في كوب طويل لتسهيل عملية تغميس الأعواد. بعد ذلك نقلي الكوردن دوج في زيت ساخن على حرارة متوسطة إلى عالية حتى تكتسب لوناً ذهبياً مقرمشاً من جميع الجهات. تُصفى الأعواد على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد

يقدم كوردن دوج الدجاج المقرمش مع صوصات مختلفة مثل الكاتشب والخردل أو صوص الرانش ويمكن تقديمه إلى جانب البطاطس المقلية أو سلطة خفيفة. 

هذه الوصفة مثالية لتكون وجبة خفيفة في النزهات أو حفلات الأطفال أو حتى كوجبة سريعة في أي وقت من اليوم

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