قرار عاجل بشأن سائق استولى على 6 ملايين جنيه من مالك شركته بالعمرانية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، حبس سائق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بمنطقة العمرانية.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير مالك شركة استيراد وتصدير، محضرا بتضرره من سائق يبلغ من العمر 30 سنة، ويعمل بصحبته لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه.

وتبين استلام المتهم من الشاكي المبلغ لتسليمه إلى صديق الشاكي، إلا أنه استولى على المبلغ عن طريق إيهام الشاكي أن أحد الأشخاص سرقه منه.

وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته عترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق.