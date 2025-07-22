خيانة مزدوجة.. صدمة شاب ضبط زوجته بأحضان شقيقه في العمرانية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة صادمة شهدتها منطقة العمرانية، بعدما ضبط زوج زوجته في وضع مخل داخل غرفة نومه برفقة شقيقه.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، وقادها العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى أن المواطن "أحمد ح."، 33 عامًا، تقدم ببلاغ لقسم شرطة العمرانية، أفاد فيه بضبط زوجته "هـ.ع."، 25 عامًا، وشقيقه "خالد ح."، 30 عامًا، داخل شقته في وضع مخل بالآداب.

وأوضحت التحريات التي باشرها المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث العمرانية، أن الزوج عاد إلى منزله في وقت غير معتاد، فلاحظ أن باب غرفة نومه مغلق من الداخل، وبكسره فوجئ بشقيقه يقفز من شرفة الغرفة محاولًا الهرب، بينما حاولت الزوجة التبرير بادعاء أن الشقيق حاول الاعتداء عليها.

وبمناقشة أطراف الواقعة، أقر شقيق الزوج بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجة شقيقه، واعترافه بالتردد على الشقة أثناء غياب الزوج، كما أقرت الزوجة بتفاصيل العلاقة التي استمرت عدة أشهر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، مع استمرار التحريات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.