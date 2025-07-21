علاقة حرام انتهت بجريمة.. القصة الكاملة لخيانة الزوجة وغدر شقيق الزوج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة ابتزاز تعرضت لها سيدة من قِبل شقيق زوجها في منطقة الطالبية، بعدما أقام معها علاقة غير شرعية أثناء سفر الزوج للعمل خارج البلاد، وقام بتصويرها خلسة وهددها بنشر المقاطع الخاصة بها.

وتوصلت التحريات إلى أن السيدة وتُدعى "ن.و"، 26 عامًا، ربة منزل، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الطالبية أفادت فيه بتعرضها للابتزاز من قبل شقيق زوجها، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية خلال فترة سفر الزوج إلى ليبيا، وتطورت العلاقة بينهما حتى وصلت إلى علاقة غير شرعية.

وأوضحت التحريات التي قادها العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، أن المتهم استغل العلاقة وصور المجني عليها دون علمها، ثم هددها بنشر المقاطع المصورة وإرسالها إلى ذويها بعد أن قررت إنهاء العلاقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث الطالبية بقيادة المقدم عبدالحميد مرسي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما نُسب إليه تفصيلًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.