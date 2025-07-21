بسبب السرعة الزائدة.. انقلاب تريلا أمام كمبوند شهير بالتجمع

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات انقلاب سيارة تريلا في ملف أمام كمبوند شهير في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

انقلاب سيارة تريلا في التجمع الخامس

أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن سائق السيارة أثناء تواجده في الملف أمام بوابة الكمبوند الشهير ونتيجة للرعونة والسرعة الزائدة انقلبت السيارة على الرصيف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانقلاب سيارة نقل تريلا أمام كمبوند شهير في التجمع الخامس.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة انقلاب سيارة تريلا على الرصيف أمام بوابة كمبوند شهير في التجمع الخامس وتم التحفظ على السائق.