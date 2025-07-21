النيابة تعاين فندق إصابة رزان مغربي وتكشف كواليس الحادث ومصدر الإهمال

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الانتقال لمكان الواقعة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، لمعاينة الموقع الذي شهد إصابة الفنانة رزان مغربي، وبيان كواليس الحادث وموضع الإهمال الذي أدى إلى سقوط جزء من السقف داخل قاعة البروفة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن رزان مغربي كانت تستعد للصعود إلى المسرح داخل قاعة بالفندق لإحياء حفل فني، وأثناء تواجدها في البروفة سقط جزء من الديكور المثبت بالسقف، مما تسبب في إصابتها بجرح قطعي في الرأس استلزم نقلها للمستشفى وخياطة الجرح.

وأكدت الفنانة في أقوالها أمام النيابة أنها فوجئت بسقوط الجسم المعدني من أعلى، مطالبة بمحاسبة المتسببين في الإهمال الذي عرض حياتها للخطر.

وكلفت النيابة لجنة فنية من الإدارة الهندسية لفحص القاعة محل الواقعة وبيان مدى سلامة تركيب أجزاء السقف، وتحديد المتسبب في التقصير الفني أو الهندسي، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة تمهيدًا لاستدعاء المسؤولين عن الفندق لسماع أقوالهم.