ضربه بمفك| تفاصيل إحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سائق توك توك لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالشروع في قتل زميله "بمفك "بسبب خلافات نشبت بينهما على أولوية المرور بـ منطقة المرج.









كانت مدير مباحث القاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين وإصابة أحدهما، وعلى الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارة الإسعاف التي قامت بنقل المصاب للمستشفى.





وبجمع التحريات والمعلومات، تمكنت قوات البحث الجنائي من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.