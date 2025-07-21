حاجة وقعت عليا فجأة.. رزان مغربي تكشف تفاصيل حادث فندق الشيخ زايد

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة إصابة الفنانة رزان مغربي داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، إثر سقوط جزء من السقف عليها أثناء استعدادها لإحياء حفل فني.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال الفنانة، والتي أكدت أنها كانت تتواجد داخل قاعة البروفة استعدادًا لصعودها على المسرح، وفوجئت بسقوط جسم صلب من السقف أصابها مباشرة في الرأس، "معرفش ايه حصل".

وأشارت رزان مغربي إلى أنها أُصيبت بجرح قطعي في الرأس، وتم نقلها إلى المستشفى حيث أجريت لها عملية خياطة للجرح، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى الواقعة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، وأمرت بانتداب لجنة فنية لفحص موقع الحادث، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.