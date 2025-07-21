قرار عاجل بشأن المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أمور مخدشة للشرف، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إلى محكمة جنايات الجيزة.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الطالبية بتقديم الفنان طارق ريحان بلاغا ذكر فيه أن أحد الأشخاص بانتهاك حرمة حياته الخاصة وتهديده بنشر أمورا خادشة تمس حياته وذويه، وابتزه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم النشر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشكو في حقه أنشأ وأدار حسابًا عامًا بهدف تسهيل ارتكاب جرائمه كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.