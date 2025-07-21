القبض على صانعة محتوى شهيرة بعد تشهيرها بمسئولين بجهه حكومية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسئولين بإحدى الجهات الحكومية بهدف زيادة نسبة المشاهدات.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بتضرره من "صانعة محتوى" لقيامها ببث مقاطع فيديو على قناتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن عبارات تشهير وإساءة للمسئولين بالجهة محل عمله.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.